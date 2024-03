Stadtentwicklung in Wermelskirchen Ideen für „Haus der Vereine“ auf Rhombus-Areal gefragt

Info

Termin Die Informationsveranstaltung für Vereine findet am Montag, 8. April, von 18 bis 20 Uhr im Bürgerzentrum, Telegrafenstraße 29-33, statt.

Kontakt Alle Vereine, deren Ansprechpartner in der Stadtverwaltung gelistet sind, werden per E-Mail eingeladen. Vereine, die keine Einladung bekommen haben, weil möglicherweise ihre Daten nicht mehr aktuell sind, sind ebenfalls eingeladen, ihre Ideen bei der Veranstaltung einzubringen. Sie werden gebeten, die aktuellen Ansprechpartner ihres Vereins mit Kontaktdaten an die Fördermittel-Managerin und Projekt-Steuerin der Stadt, Lisa Engstfeld, zu melden per E-Mail an l.engstfeld@wermelskirchen.de oder unter ☏ 02196 / 710-604.