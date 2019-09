Bundesverdienstkreuz für Elisabeth Schwenk : „Ich wollte etwas tun, das Sinn ergibt“

Tente Elisabeth Schwenk bekam am Montag das Bundesverdienstkreuz für ihren ehrenamtlichen Einsatz in der Evangelischen Gemeinde und im Hospizverein. Dabei war es für die 80-Jährige immer Ehrensache, sich zu engagieren.

Währenddessen nutzte Elisabeth Schwenk die Post, um einen Rückblick zu halten. Sie habe nie auf einen Orden hin gearbeitet, sagt sie. „Ich wollte etwas tun, das Sinn ergibt“, ergänzt die Tenterin dann. Und genau dieser Wunsch sei auch der rote Faden in ihrem Leben gewesen. Schon als Kind in Niedersachen hätten die Nachbarn sie gefragt, wenn sie jemanden brauchten, um auf die Kinder aufzupassen. „Ich habe mich einfach immer gerne gekümmert“, sagt sie. Nicht umsonst ließ sie sich zur Kinderpflegerin ausbilden, arbeitete im damals städtischen Kinderheim an der Dhünn-Talsperre, dann in der Kindertagesstätte in Burscheid.

Hospizverein „Häufig übernahm sie spontan Einsätze und löste Teammitglieder in der kräftezehrenden letzten Betreuung ab“, berichtete der Landrat über den Einsatz der Tenterin im Hospizverein. Neben den Sterbenden und deren Angehörigen, nähmen auch Trauernde in der anschließenden Trauerarbeit gerne Gespräche mit Elisabeth Schwenk in Anspruch. Auch die anderen ehrenamtlichen Mitarbeiter des Hospizvereins würden von ihrem großen Erfahrungsschatz und ihrer ausgeprägten Empathie profitieren.

Laudatio Landrat Stephan Santelmann zeichnete Elisabeth Schwenk am Montagmittag im Kreishaus mit dem Bundesverdienstkreuz aus. Sie sei zuverlässig und besonders einsatzfreudig, lobte er. Trotz ihres inzwischen fortgeschrittenen Lebensalters springe sie immer dort ein, wo Not am Mann sei.

Und doch: Elisabeth Schwenk suchte weiter nach dem Sinn. Als ihre Schwester krank wurde und gepflegt werden musste, da merkte sie, wie wenig sie wusste, wie viel sie lernen wollte, um Menschen in diesen schweren Stunden des Lebens helfen zu können. Beinahe gleichzeitig wurde in Wermelskirchen die Gründung des Hospizvereins auf den Weg gebracht. Und dort fand Elisabeth Schwenk, was sie suchte: Sinn. Sie gehörte zum zweiten Ausbildungsgang, setzte später die Schulung zur Trauerbegleiterin drauf. Sie setzte sich an Betten, hielt Hände, schenkte Mut und machte vor allem dem Alleinsein der Sterbenden ein Ende. 50 Menschen hat sie als Ehrenamtliche beim Sterben begleitet, ihre Angehörigen unterstützt – im Haus Vogelsang und in vielen privaten Wohnzimmern und Stuben. „Das waren Menschen, die froh waren, dass ich zu ihnen kam“, sagt sie und erinnert sich an Sterbende, die nicht sprechen konnten, aber dankbar ihre Hand drückten. Sie erinnert sich an ihre letzte Begleitung im vergangenen Jahr, als sie der Verein an das Bett eines fremden, sterbenden Mannes bat. „Ich fuhr hin, und er ist noch in der gleichen Nacht gestorben. Ich habe seine Hand gehalten, er ist noch zwei Mal aufgewacht – mit einem wissenden Lachen im Gesicht. Das vergisst man nicht.“