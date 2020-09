500 Meisterschaftsspiele für Wermelskirchen : „Ich habe gelernt: niemals aufgeben“

Cordula Braune ist Spielerin, Übungs-und Jugendleiterin in der Badmintonabteilung des SV 09/35 Wermelskirchen. Foto: Jürgen Moll

Wermelskirchen Cordula Braune spielt seit über 40 Jahren Badminton: Sie hat 500 Meisterschaftsspiele für den SV 09/35 Wermelskirchen absolviert – und sich nicht vor Verantwortung gedrückt. Heute bildet sie auch den Nachwuchs aus.

Es fehlte nicht viel zur krachenden Niederlage. Gemeinsam mit ihrer Teamkollegin stand Cordula Braune auf dem Badmintonfeld, den ersten Satz hatten sie haushoch verloren, im zweiten Satz lagen sie 4:12 zurück. „Damals braucht man noch zwei Gewinnsätze bis 15 Punkte“, sagt Cordula Braune. Viel fehlte also nicht, bevor die beiden Spielerinnen des SV 09 Wermelskirchen mit hängenden Köpfen vom Feld gehen würden. „Aber dieses Spiel vergesse ich nie“, sagt die heute 53-Jährige. Die beiden Frauen drehten den zweiten Satz um und gewannen schließlich den dritten Satz. „Wir haben uns gegenseitig gepusht“, erinnert sich die Sportlerin. Das denkwürdige Spiel dürfte fast 30 Jahre zurückliegen. Aber manchmal denkt Cordula Braune noch an diese Begegnung. „Damals habe ich gelernt: Du darfst niemals aufgeben“, sagt sie, „das Spiel ist erst zu Ende, wenn der Ball nach dem letzten Punkt auf dem Feld liegt“.

Viele Spiele hat Cordula Braune vor und auch nach diesem Doppel bestritten: In der vergangenen Woche gratulierten ihr Abteilungsleiter Wolfgang Selbach und ihre Mannschaftskollegen zum 500. Meisterschaftsspiel. „Für ein und denselben Verein“, sagt Cordula Braune. Geplant hatte sie diesen sportlichen Weg nicht. „Wir spielten damals mit den Nachbarskindern Federball in der Sackgasse vor dem Haus meiner Eltern“, erzählt die gebürtige Wermelskirchenerin. Und irgendwann hätten die Jungs aus der Nachbarschaft wohl gemerkt, dass sie Ballgefühl mitbringe. „Sie nahmen mich mit in den Verein“, erzählt sie. Das war für Cordula Braune eine neue Perspektive. Den Sportunterricht in der Schule habe sie nie besonders gemocht, Fußball oder Handball hätten ihr nicht gefallen. Aber beim Badminton im damaligen SV 09 Wermelskirchen blühte sie sportlich auf: „Der Sport ist abwechslungsreich“, sagt sie. Technik sei gefragt, aber eben auch Ausdauer. Köpfchen und Körpereinsatz. „Du kannst ja nicht immer in die selbe Ecke spielen, das merkt der Gegner schnell“, sagt sie heute. Also hörte sie genau hin, lernte die Möglichkeiten und Kniffe des Sports kennen und freute sich über die Chance, sich auf dem Feld auszupowern.

Info Hobbyspieler sind im Verein willkommen Termin Zum Training sind Kinder und Jugendlichen ab zehn Jahren montags von 17.30 bis 19 Uhr in der Sporthalle an der Schubertstraße willkommen. Erwachsene Hobbyspieler sind ebenfalls herzlich eingeladen – montags ab 19 Uhr, ebenfalls in der Schuberthalle. Kontakt In Corona-Zeiten sollten sich interessierte Spieler, die zum ersten Mal mitspielen wollen, bei Cordula Braune zum Training anmelden: cordulabraune@gmx.de.

„An Meisterschaftsspiele oder die Zugehörigkeit zur Mannschaft habe ich damals gar nicht gedacht“, sagt sie, „das war völlig irrelevant. Ich spielte, weil ich Spaß daran hatte“.

Das änderte sich, als Cordula Braune mit 18 zu den Senioren wechselte. Der Spaß blieb, aber die Herausforderung lockte. Damals trat sie der Mannschaft bei und fuhr zu den ersten Wettkämpfen. Sie brach an den Wochenenden zu Ranglistenturnieren auf, sammelte Punkte im Meisterschaftsbetrieb für sich und die Mannschaft. „Klar will man seine Spiele auch gewinnen, wenn man antritt“, erklärt Cordula Braune. Aber von übertriebenem Ehrgeiz will sie nichts wissen – auch nicht nach 500 Meisterschaftsspielen. „Unser Ziel ist der Klassenerhalt“, sagt sie, „schließlich sind wir alle nicht mehr die Jüngsten.“ In der Bezirksklasse Süd 2 fühle sich die Mannschaft wohl.