Einzelhandel in Wermelskirchen Probierportionen für „hungrige Dellmänner“ während der etwas anderen Stadtführung

Die ersten Köstlichkeiten an diesem Tag hat sich die Gruppe in der Bäckerei „Beckmann“ schmecken lassen, danach sind sie an der Eich beim „Kaffeeteufel“ eingekehrt und haben sich dabei nicht nur der Bohne auf die Spur gemacht, sondern auch dem Eierlikör. Jetzt stehen sie bei Sandra Pereira in der „Kräuterküche“ und schwärmen von der Gastfreundschaft der heimischen Händler. „Alle geben sich so viel Mühe“, stellt Andrea Rauin fest, die mit ihrem Mann unterwegs ist. Während sie sich noch ein kleines Stück Quiche schmecken lässt, ruft Andrea Hilverkus zum Weitergehen auf – aber nicht bevor alle Besucher mit Rezepten ausgestattet wurden. Die Papiertüte der „hungrigen Dellmänner“ füllt sich.