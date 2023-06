Jugendfestival in Wermelskirchen Hunderte Jugendliche feiern bei Youthnited

Am Samstag wollen die Veranstalter die 1000-Besucher-Marke knacken – auch dank „Solarjet“. Judith Lisa hat am frühen Abend den Auftakt gemacht, danach hat der Wermelskirchener Lasse Siebel mit seiner Band vor großem Publikum gespielt. Mit einem „Wow“ hatte er die Bühne verlassen. „Das war mein erster großer Auftritt“, erzählt er anschließend. Diese Reichweite sei neu. „So viele Leute sind hier, da wollten wir auch alles geben“, sagt er, „das motiviert sehr.“ Und nun habe er Blut geleckt. „Das hat richtig Spaß gemacht“, sagt Lasse Siebel, „ich will mehr.“ Auch Lucas Lou, „Solarjet“ und „Oh Rooster“ haben sichtlich Spaß auf der Bühne. In den Pausen herrscht Hochbetrieb an der Kletterwand, die Foodtrucks haben gut zu tun. Im Backstage-Bereich begegnen sich die Künstler. Und auf einer kleinen Nebenbühne führen Jugendliche Interviews mit den Sängern. Das Familienfest am Sonntag krönt das Wochenende – mit Familiengottesdienst, dem Mitmachkonzert der „Puzzles“ und schließlich mit dem Auftritt der Musikschüler aus dem polnischen Tychy und aus Wermelskirchen.