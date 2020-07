Trotz Corona: Humorige und ernsthafte Aktionen im Freibad : Wer macht die beste „Arschbombe“?

Wer platscht am besten ins Wasser? Foto: Ilgner Detlef (ilg)/Ilgner,Detlef (ilg)

Obwohl die Bade-Saison während der Sommerferien durch die Maßnahmen der Corona-Pandemie anders aussieht, als sonst, laden die ehrenamtlich Aktiven vom Betreiber-Schwimm- und angeschlossenen Förderverein (SVFD und FFD) zu Aktionen in das Freibad Dabringhausen. Die haben genauso unterhaltenden und humorigen Charakter wie auch ernsthafteren Hintergrund.

Immer freitags um 15 Uhr steht der Freizeitspaß im Vordergrund. Der Startschuss fällt am Freitag, 10. Juli, mit einem „Arschbomben“ Contest, bei dem eine Jury über den besten Platscher entscheidet. Es folgen Termine mit Free Style-Springen und Delfin. Dem Sieger der humorigen Wettbewerbe winkt stets ein Gutschein, der sich im Freibad-Kiosk einlösen lässt.

Die Aktionen stehen unter der Regie von Svenja Hirschhausen, die als Fachangestellte für Bäderbetriebe auch in diesem Jahr Verantwortung für den Badebetrieb im Waldbad an der Linnefe trägt. Die Schwimmmeisterin war bereits im vergangenen Jahr in Dabringhausen und stammt vom Schwimmmeisterservice Thomas Bodenlos, mit dem der SVFD bereits seit vier Jahren kooperiert.