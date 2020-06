Solidarische Landwirtschaft in Wermelskirchen : Hürden für den Traum vom Gemüseanbau

Fachmann für Gemüseanbau: Florian Krüger will eine solidarische Landwirtschaft gründen und die Anteilseigner mit Bio-Gemüse vom Feld bei Eipringhausen versorgen. Foto: Theresa Demski

Wermelskirchen Florian Krüger kämpft für seinen ökologischen Gemüseanbau auf einem kleinen Feld bei Eipringhausen. Der junge Gärtner droht an behördlichen Auflagen zu scheitern. So fordert die Untere Landschaftsbehörde, als Ausgleichsfläche Ackerland in Grünland umzuwandeln.

Florian Krüger hat viele Briefe geschrieben, Formulare ausgefüllt und am Ende sogar einen Antrag beim Petitionsausschuss des Landtags gestellt. Eigentlich würde der 24-Jährige mit seinen Händen viel lieber auf der kleinen Wiese bei Eipringhausen arbeiten – säen, pflanzen und ernten. Er würde gerne Möhren aus dem Boden ziehen, Salaten beim Wachsen helfen, kleine Erntefeste feiern und mit Schulklassen den Gemüseanbau erkunden. Stattdessen schreibt er weiter Briefe, ruft bei Behörden an und sucht nach Wegen, seinen Traum doch noch verwirklichen zu können.

Vor rund einem Jahr stellte er seine Idee vom „Mühlengemüse“ zum ersten Mal vor. Auf einer kleinen Grünfläche am Waldrand, auf der bisher Pferde gegrast hatten, wollte er eine solidarische Landwirtschaft auf die Beine stellen. Menschen, die wie er selbst die Liebe zum Boden und zur Natur pflegen wollten, sollten die Möglichkeit bekommen, Teil dieses Projekts zu werden. Mit einem monatlichen Beitrag sollten sich Verbraucher mit einem Bekenntnis zum Bio-Anbau einen Teil der Ernte sichern können und gleichzeitig ein kleines Gehalt für den Gärtner möglich machen.

Info Zweifache Ausbildung zum Gärtner Zur Person Nach dem Schulabschluss machte Florian Krüger die Ausbildung zum Biologisch-Dynamischen Demetergärtner und zum Gärtner im Fachbereich Gemüseanbau. Heute arbeitet er als Gärtner in Demeter-Betrieben. Herkunft Für seine Idee der solidarischen Landwirtschaft plant der Wermelskirchener für den Anfang mit 40 Anteilseignern, die mit rund 50 Euro im Monat den biologischen Gemüseanbau finanzieren könnten – Krüger würde dann als Angestellter arbeiten.

30 Kulturen hatte Florian Krüger im Blick, die sich auf dem kleinen Feld für den Anfang gut entwickeln könnten. Mit einem befreundeten Landwirt in Lindlar hatte er eine Verabredung getroffen: Weil das kleine Stücke Land in Eipringhausen von Grünland in Ackerland umgewandelt werden müsste, würde es in Lindlar eine Ausgleichsfläche geben. Dort würde der befreundete Bauer Ackerland in Grünland umwandeln. Der Berater der Landwirtschaftskammer lobte das Vorhaben des jungen Gärtners.

Aber dann kam die Post von der Unteren Landschaftsbehörde beim Rheinisch-Bergischen Kreis. Die Ausgleichsfläche liege nicht in einer der fünf vom Kreis ausgewiesenen Bereiche und könne deswegen nicht anerkannt werden, hieß es. „Ich habe das Gespräch gesucht“, sagt Krüger. Denn der Einspruch leuchtete ihm nicht ein: Für Wohnsiedlungen und Industrie seien die Ausgleichsmaßnahmen wesentlich weniger streng, sagt er. „Ich will doch etwas Ökologisches schaffen“, sagt er, „Raum für Tiere und Natur und ich will den Boden aufwerten und aufbauen.“

Aber da gebe es wenig Spielraum, sagt Alexander Schiele, Sprecher des Rheinisch-Bergischen Kreises. Es bräuchte neue Regelungen vom Land, um mehr Spielraum zu ermöglichen. „Wir haben im Kreis fünf Naturräume definiert“, sagt Schiele. Wer innerhalb eines Naturraums einen Umbruch erwirken wolle, müsse im gleichen Naturraum eine Ausgleichsfläche vorhalten. Das gelte für konventionelle genauso wie für ökologische Landwirtschaft. „Es muss einen räumlichen und funktionalen Zusammengang geben“, sagt Schiele. Dort, wo Tieren und Pflanzen Lebensraum genommen werde, müsse er auch geschaffen werden. Er wisse um die Hürden, die sich dadurch für junge Landwirte beim Neustart ergeben – vor allem bei einer geringen Flächenausstattung. Die definierten Naturräume seien allerdings groß, da könnten sich Möglichkeiten ergeben.

Das hoffte auch Florian Krüger und stellte schließlich ernüchtert fest: „In unserer Region Ackerland als Ausgleichsfläche zu finden, ist sehr, sehr schwierig.“ Also stellte er einen Antrag beim Petitionsausschuss – man möge den besonderen Charakter seines Projektes berücksichtigen. Ohne Erfolg: Der Antrag scheiterte.

Aufgeben will er nicht: „Es braucht andere Regelungen“, sagt er. Der Hintergrund, die Pläne und das Projekt müssten in die Beurteilung mit einbezogen, Spielraum geschaffen werden. Und deswegen wolle er weiter kämpfen, das Gespräch suchen, nach Möglichkeiten Ausschau halten und nach einer Ausgleichsfläche.