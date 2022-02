Zwischenbericht zum Verkehr in Wermelskirchen : Hüpptal-Straße ist nur ohne Pkw-Durchgang denkbar

Wermelskirchen Im Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr stellen die Fachleute vom Ingenieurbüro Runge ihren Zwischenbericht zur Verkehrsuntersuchung rund um das Hüpptal vor. Bedarf für Parkplätze in Spitzenzeiten ist demnach vorhanden. Verkehr, der über das Südviertel „abkürzt“, dürfe jedoch nicht erzeugt werden.

Zuvor hatte Hans-Rainer Runge dargelegt, dass ein Straßenbau im Hüpptal aufgrund der dortigen Topographie „einiges an Landbewegung“ erfordere und mit Baukosten von mindestens einer Million Euro zu rechnen sei. Hinzu käme der Eingriff in „wertvolle Natur“. Thomas Marner bilanzierte: „Wir haben das prüfen lassen, weil dazu der politische Auftrag bestand. Das Ergebnis des Zwischenberichts sagt, dass das Kosten-Nutzen-Verhältnis keines ist.“ Aber: Zumindest für Radfahrer und auch für Fußgänger könnte eine deutliche Abkürzung geschaffen werden.

Grundsätzlich gäbe es im südlichen Innenstadt-Bereich verkehrserzeugende Einrichtungen wie Gymnasium, Krankenhaus, Berufskolleg, Grundschule, Kita oder Katt, stellte das Ingenieurbüro fest. Verkehrszählungen an elf Knotenpunkten hätten 7000 Fahrten pro Tag über die Dhünner Straße ergeben – im Vergleich: 20.000 auf der Dellmann-, 3000 auf der Telegrafenstraße. Als Problem erwiesen sich Spitzenzeiten beim Parken am Haus Eifgen und Dönges-Eifgen-Stadion. Entstehe ein neues attraktives Hallenbad am Quellenweg wären 400 Besucher pro Tag zu erwarten, erläuterte Runge die Prognosen der Fachleute: „Auf der Dhünner Straße hält sich die erwartete Zunahme mit einem Plus von 300 Fahrten pro Tag in Grenzen.“