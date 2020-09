Tier der Woche in Wermelskirchen : Hündin Bemita sucht neues Zuhause

Wermelskirchen Wer ein neues Haustier sucht, kann täglich zwischen 11 und 14 Uhr im Tierheim Wermelskirchen vorbeikommen. Die sensible Hündin Bemita sucht ein liebevolles, ruhiges Zuhause ohne kleine Kinder.

Die kastrierte Mischlingshündin Bemita ist erst kürzlich aus Rumänien in das Tierheim Wermelskirchen gekommen. Sie ist sechs Jahre alt. Bei Fremden ist sie anfangs meist etwas schüchtern und vorsichtig, taut dann aber schnell auf und genießt die Nähe zum Menschen. Sie möchte am liebsten immer dabei sein. Mit Artgenossen beider Geschlechter kommt Bemita bestens aus. Ein liebevolles, ruhiges Zuhause ohne kleine Kinder, in dem sie viel Zuwendung erfährt, wäre für die sensible Hündin genau das Richtige.