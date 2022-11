Wermelskirchen, Hückeswagen, Remscheid Bürgermeister-Trio in Sorge vor Antrags-Flut für Wohngeld

„Das trifft uns in Zeiten, in denen wir ohnehin einen Fachkräftemangel haben, wirklich hart“, sind sich Marion Lück, Dietmar Persian und Burkhard Mast-Weisz einig. „Natürlich werden wir alles daran setzen, die Anträge schnellstmöglich abzuarbeiten, um die Bürger zu entlasten, aber dafür müssen wir entweder Personal umschichten, das dann an anderen Stellen erst mal fehlt, oder ausreichend zusätzliche und vor allem qualifizierte Mitarbeiter finden und einstellen. Und diese muss man in diesen Zeiten erst mal finden“, betont Wermelskirchens Bürgermeisterin Marion Lück.