Wermelskirchener Tanzschüler zeigen ihr Können Bergische Tanztage starten mit hochkarätiger Benefiz-Gala

Das Niveau der Tänze war über mehr als zwei Stunden gleichbleibend hoch. „Es sind unsere Wettbewerbs- und Leistungsgruppen, die die Tanz-Gala bestreiten“, erklärte Ballettschulleiterin Nicole Helder. Die Tänzerinnen werden ab März an verschiedenen Tanzwettbewerben teilnehmen. Die Pokale, die vor der Forumsbühne aufgereiht standen, überließ die Tanzschule MoMo als Gastgeberin komplett ihren Gästen. „Es werden keine eigenen Tänzer an den Bergischen Tanztagen teilnehmen. Dafür können sich unsere Schüler heute bei der Gala präsentieren“, betonte Helder. Die Moderation der Gala übernahmen sehr kurzweilig und international Mayte Jakstait und Bart Keulers (Niederlande). „Hückeswagen ist heute fest in der Hand der Wermelskirchener, Dhünner und Dabringhausener“, sagte die Moderatorin gutgelaunt. Da in der Heimatstadt der Tanzschule kein geeigneter Raum für die Bergischen Tanztage zur Verfügung steht, musste die Tanzschule nach Hückeswagen ausweichen.