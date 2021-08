Konzert im Haus Eifgen in Wermelskirchen : Rockende Bluesklänge aus dem Pott

Wermelskirchen Statt im Biergarten fand das Konzert mit der Band „Hot‘n‘Nasty“ aus Dortmund im Inneren des Hauses Eifgen stand. Das tat der Sache aber keinen Abbruch.

Nun war die Band, die sich nach einem Song der Band „Humble Pie“ benannt hatte, alles andere als unbekannt in der Szene. Im Gegenteil wird das Quartett doch von der Fachpresse als „eine der stärksten Blues-Rock-Bands in unseren Breiten“ bezeichnet. Und diesem Ruf wurde man auch im Haus Eifgen gerecht. Indem man etwa beim ersten Konzert nach langer Corona-Zwangspause so sicher wie am Ende einer Welttournee spielte. Oder sowohl in ruppigen Klängen, etwa in „Back On Track“, zu bestehen wusste, als auch in ruhigeren, wie der schönen Ballade „Last Night“, die durchaus auch aus dem Oeuvre von Bands wie „Blackberry Smoke“ oder „The Black Crowes“ hätte stammen können.