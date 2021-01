Corona-Schutzimpfung in Wermelskirchen : Holpriger Impfstart im Haus Vogelsang

Info

Strategie In drei Wochen wird die zweite Lieferung des Impfstoffs für die Bewohner im Haus Vogelsang erwartet, die am Mittwoch die erste Spritze bekommen haben und dann ein weiteres Mal geimpft werden. Erst mit der zweiten Impfung entfaltet das Serum seine volle Wirkung.

Einrichtungen Bis die zweite Impfung beginnen kann, haben die Impfteams der Stadt alle Hände voll zu tun: Fast 900 Menschen in rund 15 Pflegeeinrichtungen sollen in den kommenden Wochen mit Impfstoff versorgt werden. Das Haus Vogelsang habe auf der Prioritätenliste des Rheinisch-Bergischen Kreises Kreises auf Platz 6 von 78 gestanden, hieß es am Mittwoch.