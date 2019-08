Amtsgericht Wermelskirchen : Hohe Strafe für Wiederholungstäter soll endgültig abschrecken

Wermelskirchen Ein 26-jähriger aus Wipperfürth mit Wohnsitz in Wermelskirchen musste sich erneut vor Gericht verantworten. Er war geständig und zeigte Reue.

Es ist immer unvorteilhaft, wenn man sich innerhalb von knapp einem Jahr zweimal wegen eines ähnlichen Delikts vor dem gleichen Richter am Amtsgericht zu verantworten hat. So geschehen ist das einem 26-jährigen Wipperfürther mit Wohnsitz in Wermelskirchen. Der junge Mann wurde am späteren Abend des 9. Februar an der Bushaltestelle Grunewald mit vier Gramm Marihuana, sechs Gramm Amphetaminen, einer Ecstasy-Tablette sowie Drogenzubehör kontrolliert. „Es gibt hier bereits eine Vorstrafe wegen eines ähnlichen Vergehens. Ich habe Ihnen beim letzten Mal schon deutliche, warnende Worte mitgegeben“, sagte der Richter dem geständigen Angeklagten.