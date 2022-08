Hohe Nachfrage auch in Wermelskirchen : Trockenes Laubholz ausverkauft

Info

Die Bundesimmissionsschutz-Verordnung, die in ihrer jetzigen Form seit 2010 besteht, regelt, was genau in welchem Ofen verbrannt werden darf. „Diese Liste ist abschließend. Jeder Hersteller von Feuerstätten braucht eine Zulassung für die Stoffe, die man in den Öfen verbrennen darf“, sagt Andreas Ehlert, Schornsteinfegermeister und Präsident der Handwerkskammer Düsseldorf. So dürfe man Holz nur in Holzöfen verbrennen und Pellets sowie Briketts aus Holz und Braunkohle eben nur in dafür zugelassenen Öfen.

Neben Kaminöfen interessieren sich Kunden vermehrt auch für regenerative Energien, wie beispielsweise Wärmepumpen oder Pelletheizungen. Herausforderung für viele Haushalte bei der Anschaffung ist unter anderem, dass das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) die Fördersumme zum 15. August gekürzt hat.