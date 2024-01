Standortwechsel von der Kölner Straße in die Telegrafenpassage Hörgeräte Geers ist umgezogen

Wermelskirchen · Der Hörakustiker Geers Hörgeräte ist aus seinem Ladenlokal an der Kölner Straße umgezogen und befindet sich nun in der Telegrafenpassage. Das erwartet die Kunden am neuen Standort...

03.01.2024 , 07:45 Uhr

Das frisch bezogene Ladenlokal von Geers Hörgeräte in der Telegrafenstraße. Vorteile dort: größere Räume, mehr Platz, barrierefrei. Foto: Ronja Wirts