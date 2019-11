Kattwinkelsche Fabrik in Wermelskirchen : Hochvirtuose Saitenspiele

Eric Lugosch bei der International Guitar Night in der Katt. Foto: Weitzdörfer. Foto: Wolfgang Weitzdörfer

Wermelskirchen Bei der zehnten International Guitar Night begeisterten in der fast ausverkauften Katt am Mittwochabend Musiker aus Deutschland, Argentinien, Russland und den USA.

Der Zungenschnalzer-Termin für alle Freunde der akustischen Gitarrenmusik findet immer im November statt – die International Guitar Night. In wechselnden Besetzungen bringt Peter Finger Stars der internationalen Gitarrenmusik auf die Bühnen der Republik, seit zehn Jahren immerhin auch schon in die Kattwinkelsche Fabrik. Vor vollem - und begeistertem - Haus betraten am Mittwochabend neben Finger Quique Sinesi aus Argentinien, Evgeni Finkelstein aus Russland und der US-Amerikaner Eric Lugosch die Bühne im kleinen Saal und hatten neben jeder Menge Virtuosität auch die unterschiedlichsten Einflüsse im Gepäck.

Traditionell präsentierte sich jeder der Gitarristen im ersten Teil in einem kurzen Solo-Set, während im zweiten Teil Duette, Trios und sogar auch Quartette zu begeistern wussten. Den Anfang machte der Argentinier Sinesi, der mit seinem lateinamerikanisch geprägten Stil und Stücken wie „Corazon Sur“ oder „Pequeño Son Mesajes“ gleich z Beginn die ersten Ausrufezeichen setzen konnte. Dabei gab es gar nicht einmal den typischen Flamenco oder Tango zu hören, sondern Sinesi zeichnete mit seinen verschiedenen Instrumenten virtuose Klangbilder, die vor dem inneren Auge weite Landschaften entstehen ließen.

Info Spiel auf mindestens sechs Saiten Festival Die International Guitar Night wurde vor 30 Jahren von Peter Finger ins Leben gerufen. Einmal im Jahr, immer im November, geht der Musiker mit wechselnden Mitmusikern auf Tournee. Seit zehn Jahren macht das Gitarrenfestival auch in Wermelskirchen Station. Internet www.guitar-night.de

Neben der ganz normalen Gitarre spielte Sinesi auch auf einer wuchtigen zwölfsaitigen oder einer bolivianischen Minigitarre von der Größe einer Ukulele - der Kontrast zwischen diesen beiden Instrumenten könnte kaum größer sein. Das Publikum war von beidem begeistert und applaudierte entsprechend kräftig.

Aus Chicago, der windigen Stadt im Nordosten der USA, Heimat des gleichnamigen Blues, war Lugosch gekommen. Und die Musik, die der sympathische Hutträger mitgebracht hatte, war im besten Wortsinne hemdsärmelig, sprühte mal vor guter Laune und virtuosem Fingerpicking, während sie im nächsten Moment melancholisch und zerbrechlich wirkte. Diesen separat bekam der US-Amerikaner perfekt hin, weshalb auch er sich über begeisterten Jubel und lautstarken Applaus des Publikums freuen durfte. Mit seinen sympathischen Ansagen, die er zu Beginn auf Deutsch von einem Zettel ablas, später dann in herrlichem Denglisch von sich gab, zog er die Wermelskirchener genauso auf seine Seite, wie er es mit seiner Musik vermochte, etwa einem beschwingten Walzer, bei dem im Publikum doch tatsächlich Schunkelbewegungen auszumachen waren. Und singen konnte er auch noch, wie er etwa bei Billie Holidays Klassiker „God Bless The Child“ zeigte. Ein rundes Paket also, das Eric Lugosch da präsentierte.

So unterschiedlich die USA und Russland als Kulturen sind, so unterschiedlich war dann auch das, was Finkelstein im Anschluss vortrug. Der bärtige Russe schien ganz mit seinem Instrument verschmelzen zu wollen, sanft streichelte er über die Saiten, wiegte sich mit geschlossenen Augen im Rhythmus, während die Töne mal sanft, mal fordernd, mal langsam, mal furios erklangen. Technisch war Finkelstein sicherlich der perfekteste der vier Musiker, aber auch vom Spielgefühl her war das ganz großartig - lieferten die übrigen Musiker schon durchweg Begeisterungswürdiges ab, legte der russische Virtuose da in jeder Hinsicht noch eine Schüppe oben drauf.

Da kam auch Peter Finger nicht ran, aber das war auch gar nicht Sinn und Zweck des Abends. Denn es waren ja die unterschiedlichen Stile und Spielarten, die jeder Musiker ganz individuell perfektioniert hatte, die den Reiz dieses kleinen, aber extrem feinen Gitarrenfestivals ausmachten. Und so ergänzte Fingers fließender Stil, der von butterweichen Glissandi und Hochgeschwindigkeitspicking gleichermaßen lebte und der so einen mäandernden, beinahe lebendigen Klang-Organismus entstehen ließ, den Abend perfekt.