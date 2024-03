Hobbybastler in Wermelskirchen „Katt Kreativ“ bringt den Frühling mit

Ann-Kathrin Timm hat viele kleine Körbe gefüllt. Sie hat Glücksschweinchen genäht, winzige Körnerkissen gefüllt und Makramee-Anhänger erstellt. „Die Menschen wollen oder können nicht mehr so viel Geld ausgeben“, hat sie festgestellt. Und deswegen bringt die Hobbybastlerin nicht nur ihre großen Werke mit zu „Katt Kreativ“, sondern eben auch charmante Kleinigkeiten. „Die Menschen sind heute kauffreudig“, erzählt sie am Sonntagmittag in der Katt. Viele machen es wie Ann-Kathrin Timm. Neben den großen Schmuckstücken bieten sie auch kleine Kostbarkeiten an – und die werden gerne gekauft.