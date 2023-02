In Wermelskirchen Historische Stadtführung in alten Gewändern

Constanze Thiel lässt den weiten Reifrock über den alten Boden im Bürgerhaus rascheln. „Ich habe manchmal das Gefühl, dass ich in dem Kleid ein bisschen schwebe“, sagt sie und zieht die warme Stola etwas enger um die Schulter. Petra Ammon lacht fröhlich. „Für mich wäre so ein Reifrock nichts“, erklärt sie dann und streicht über den Stoff ihrer weißen Schürze. Im Geschäft voller Gewänder aus dem 19. Jahrhundert hat sich Petra Ammon für ein schlichtes Kleid mit Haube entschieden. Und so stellen die beiden Stadtführerinnen nun zwei ganz verschiedene Damen aus dem 19. Jahrhundert dar: die eine gut betucht, die andere bodenständig.