Tier der Woche in Wermelskirchen : Hirtenhündin Tara sucht ein liebevolles Zuhause

Tier der Woche in Wermelskirchen

Tara ist erst vier Jahre alt und hat dennoch schon viel Leid erfahren. Die etwa 45 Zentimeter große, ungarische Hirtenhundmischlings-Hündin wurde in einer Tötungsstation in Ungarn schwer misshandelt und war danach im ungarischen Tierheim stets auf sich alleine gestellt. Da Tara nur noch ein sehr eingeschränktes Sehvermögen hat, wurde sie im Rudel in Ungarn oft gemobbt und ist dadurch sehr unsicher.