Förderverein Freibad Dabringhausen : Hilfsbereitschaft beflügelt die Aktiven für 2022

Das Freibad Dabringhausen. Foto: Freibadförderverein

Dabringhausen Eine gute Finanzlage lässt die Freibad-Macher in Dabringhausen über Investitionen nachdenken. So will der Förderverein ein Spielgerät anschaffen, mit dem ein kleiner Spielplatz auf der Anlage entstehen soll.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Stephan Singer

Nicht etwa mit gestutzten Flügeln, sondern beflügelt präsentieren sich die ehrenamtlichen Macher des Freibads Dabringhausen. Das zeigte sich auf der Jahreshauptversammlung des Fördervereins Freibad Dabringhausen im Foyer der Mehrzweckhalle deutlich. Der Grund: Obwohl die vergangene Schwimmsaison im Waldbad witterungsbedingt nicht die beste war, stellt die von Starkregen verursachte Hochwasserkatastrophe mit überfluteter Anlage im Juli als historisches Datum in den Analen des einzig in Wermelskirchen verbliebenen Freibads heraus. „Die überwältigende Hilfsbereitschaft aus den Reihen der Bürgerschaft war faszinierend und sensationell,“ betonte der Vorsitzende Kurt Genz vor den 26 Anwesenden.

Während sich die Hilfsbereitschaft unmittelbar nach dem Hochwasser in „Muskelkraft“ äußerte, machte sie sich im Nachgang auch finanziell bemerkbar, wie Kassenwartin Silke Dabringhaus feststellte: Demnach sind allein in diesem Jahr rund 45.000 Euro an Spenden für den Förderverein eingegangen. Dazu gut 10.000 Euro an Mitgliedsbeiträgen. Der Verein verfügt aktuell über etwa 80.000 Euro. In 2020 standen Einnahmen von 34.400 Euro gegenüber Ausgaben von 29.700 Euro, Anfang des vergangenen Jahres verfügte der Verein über 38.500, Ende 2020 über 43.200 Euro (alle Zahlen gerundet).

Vor diesem Hintergrund können der Förderverein und der Schwimmverein als Betreiber über Investitionen nachdenken: So soll pünktlich für die kommende Schwimmsaison in den Sommerschulferien vom 24. Juni bis 7. August 2022 ein Spielgerät angeschafft werden, damit die Freibad-Anlage einen kleinen Spielplatz bekommt.