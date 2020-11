Letzte Chance für die „Kartons voller Liebe“ : Mützen und Schals für die Kinder

500 Kartons sind schon abgegeben und verschickt worden. Montag endet die Abgabefrist. Foto: Jennifer Thomas

Wermelskirchen Für manche Kinder ist es das erste Weihnachtsgeschenk in ihrem Leben. Bisher wurden 500 selbstgepackte Kartons mit Kuscheltieren, Schals und Mützen an den Sammelstellen der Hilfsaktion „Weihnachten im Schuhkarton“ in Wermelskirchen abgegeben – vor einem Jahr waren es 1400.

Die ersten 500 Schuhkartons sind schon gepackt. Darüber freut sich die Leiterin der Sammelstelle, Jennifer Thomas, sehr. Aber besonders erfreut ist sie über „die mehr als 100 Mützen, Schals und Socken, die einige Damen das ganze Jahr über für unsere Hilfsaktion gestrickt und gespendet haben und die wir den Kindern mit in die Kartons packen konnten“, sagt sie. Andere großzügige Spender hatten viele Handschuhe gekauft und abgegeben, „oder Dinge, die uns gefehlt haben wie Zahnpasta oder Schulhefte“, erzählt Jennifer Thomas. Noch bis zum Montag können die kleinen „Kartons voller Liebe“, mit denen bedürftigen Kindern aus der ganzen Welt eine Freude gemacht werden soll, an den Sammelstellen abgegeben werden. „Am besten ist es, wenn warme Sachen eingepackt werden, weil die Pakete in die Ostländer gehen und dicke Socken für die Kinder wirklich wichtig sind“, sagt sie. „Auch Süßigkeiten und Kuscheltiere kommen gut an.“

Die kleinen Geschenke, die in einen Schuhkarton passen, sind Highlights für die Kinder. Zum 25. Mal ruft die christliche Organisation Samaritan’s Purse zu der Hilfsaktion „Weihnachten im Schuhkarton“ auf, mit der Liebe greifbar gemacht werden soll. „Ein liebevoll gepackter Schuhkarton ist für viele Kinder nicht nur das erste Weihnachtsgeschenk ihres Lebens, sondern vermittelt ihnen auch ein Gefühl von echter Zuneigung und Hoffnung“, weiß Thomas, die auf mehr Kartons hofft. Denn: „2019 haben wir 1400 Kartons gesammelt und dieses Jahr wollten wir das gerne toppen.“

Wer noch mitmachen und Kindern Freude schenken will, kann einen mit Geschenken gefüllten und weihnachtlich geschmückten Schuhkarton noch bis Montag, 16. November, in fünf Sammelstellen in Wermelskirchen abgeben:

▶ Freikirchliche Gemeinde Neuschäferhöhe 9, Montag bis Freitag von 14 – 19 Uhr, Tel: 02196 / 83808.

▶ Magdalene Fuchs, Lüffringhausen 15, Absprache unter Telefon 02196 / 84665.

▶ Dabringhausen: Ev.-Freikirchliches Gemeindezentrum, Auf der Huhfuhr 10, zwischen 9 und 21 Uhr

▶ Dhünn: Ev.-Freikirchliche Gemeinde, Schulstraße 2, Ricarda Borner, Telefon 02196 / 891465