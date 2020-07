Kommunalwahl in Wermelskirchen : Hilfe für Sehbehinderte bei Wahl

Am Donnerstag entscheidet der Wahlausschuss über die endgültige Zulassung der Kandidaten für die Kommunalwahl am 13. September. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Wermelskirchen Die Kandidaten haben ihre Unterlagen fristgerecht eingereicht. Was sich bei der Wahl 2020 ändert: Zum ersten Mal werden blinde und sehbehinderte Menschen flächendeckend barrierefrei an einer Kommunalwahl teilnehmen können.

Es ist (fast) amtlich: Alle Kandidaten für den Stadtrat und die Wahl des Bürgermeisters bei der Kommunalwahl am Sonntag, 13. September, haben ihre Unterlagen fristgerecht eingereicht, sagt Stefan Görnert, Erster Beigeordneter der Stadt. Wenn der Wahlausschuss am Donnerstag, 30. Juli, 17 Uhr, im Rathaus tagt, wird lediglich noch geprüft und formal bestätigt, dass alle Kandidaten zur Wahl auch zugelassen werden.

Was übrigens besonders wichtig ist für den Wahltag am 13. September: Zum ersten Mal werden blinde und sehbehinderte Menschen in Nordrhein-Westfalen flächendeckend barrierefrei an einer Kommunalwahl teilnehmen können. Dafür haben die Kommunen gemeinsam mit den Blinden- und Sehbehindertenvereinen Unterstützungsmaßnahmen entwickelt, die dafür sorgen, dass Menschen mit Sehverlust ihre Stimmen bei der Kommunalwahl selbstständig, frei und geheim abgeben können. Wie das genau funktioniert, erklärt Claudia Hennen-Mentenich vom Haupt- und Personalamt der Verwaltung: Um selbst die Kreuze für „ihre“ Kandidatinnen und Kandidaten setzen können, erhalten sehbehinderte Bürger und Bürgerinnen auf Wunsch beim Blinden- und Sehbehindertenverein Nordrhein ein kostenloses Wahlhilfepaket mit einer Wahlschablone.