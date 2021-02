Hilfe für Geschäfte in Wermelskirchen : Herz zeigen für heimische Dienstleister in der Stadt

Wermelskirchen Gutscheine kaufen, um Dienstleistern zu helfen: Mit dieser Aktion soll Friseuren, Kosmetikerinnen und auch Einzelhändlern in der Stadt im Lockdown ein wenig geholfen werden.

Nicht nur Einzelhändler, auch Friseure und andere Dienstleister haben in den vergangenen Wochen verstärkt darauf aufmerksam gemacht, dass sie durch den Lockdown in finanzielle Schieflage geraten seien. Zumal ihnen noch die angekündigten Finanzhilfen des Staates fehlen. Mit der Aktion „Zusammenstehen für unsere Dienstleister“ will die Wählergemeinschaft WNKUWG zumindest ein wenig helfen, sagt Walter Thiel auf Nachfrage. „Ich wurde von einer Bürgerin angesprochen, was man tun könnte, damit wir auch zukünftig in Wermelskirchen diese Geschäfte und Dienstleister als Bestandteil des Stadtlebens haben.“