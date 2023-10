Ehrenamt in Wermelskirchen Hier kann man sich ehrenamtlich engagieren

Wer ein Ehrenamt ausübt, übernimmt soziale Verantwortung und hat die Chance, Dinge nachhaltig zu verändern. Wertvolle Kontakte können geknüpft und der eigene Horizont erweitert werden. Wer für den eigenen Beruf noch weitere Fähigkeiten erwerben möchte, bekommt im Ehrenamt unter Umständen ebenfalls die Möglichkeit dazu. Vor allem aber geht es darum, anderen zu helfen. Weil es so viele verschiedene Bereiche gibt, in denen man sich engagieren kann, haben wir Ihnen hier eine kleine Auswahl zusammengestellt, die bei den unzähligen Vereinen in Wermelskirchen natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben kann.