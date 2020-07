Der Sommer auf dem Teller : Heute bleibt die Küche mal kalt

Wermelskirchen Christian Warnke, Chef vom Hotel-Restaurant „Zum Schwanen“ kreiert für den Sommergenuss marinierte Flusskrebse auf Avocado-Mango-Salat und mit einer Sauce Rouille.

Bevor es richtig losgeht, werden das Fruchtfleisch der Mango und der Avocado gelöst und in Stücke geschnitten. „Über die Avocado sollte man am besten direkt etwas Zitronensaft geben, um zu vermeiden, dass sie braun wird“, sagt er. Wenn er den Salat für abends vorbereitet, legt er den Kern der Avocado mit zum Fruchtfleisch. „Dann meint die Frucht, sie sei noch in der Schale“ sagt der Koch und lacht. Für das Dressing schwitzt der Koch eine gehackte Schalotte an und püriert sie mit weißem Balsamico und dem Rest des Zitronensaftes und gibt Salz und Pfeffer dazu. „Süße und Säure, Schärfe und das Salz: Viele Komponenten treffen hier zusammen“, sagt er. Gleichzeitig warnt er davor, zu viele Gewürzelemente unterbringen zu wollen. Ein gutes Produkt spreche auf dem Gaumen auch für sich. Das Dressing hebt er unter Avocado und Mango und rührt um – schön vorsichtig, um die Konsistenz der Früchte zu erhalten. Mit einem Servierring weist der Koch dem Salat dann seinen Platz auf dem Teller zu.

In einer kleinen Schüssel verrührt er Schmand mit ausgewählten Kräutern – etwas Schnittlauch, Petersilie oder auch Kerbel, je nach Geschmack. „Und wer es zu dem Flusskrebs etwa asiatischer mag, der nimmt Koriander“, erklärt er. Den Kräuterschmand gibt er mit einem Spritzbeutel auf und neben den Salat. Dann macht er sich an die Sauce Rouille, die ein bisschen Geduld verlangt. Dafür werden Knoblauch, Cayennepfeffer und Zwiebel in eine Pfanne gegeben und dann mit Weißwein abgelöscht – am besten in einer Pfanne mit großem Durchmesser, denn die Sauce wird reduziert. Das bedeutet konkret: Die Flüssigkeit verdampft, das Volumen der Sauce nimmt ab, sie wird dickflüssiger. Folge: Der Geschmack wird intensiver, weil er sich auf die kleine Menge Flüssigkeit konzentriert. Vorher kommt noch etwas Safran dazu. Am Ende wird die Menge durch ein Sieb gegeben und dann mischt Christian Warnke sie unter die Mayonnaise. „Dafür können Hobbyköche ohne weiteres fertige Mayonnaise nehmen“, sagt er. Fertig ist die Sauce Rouille, die er in kleinen Tupfern neben den Salat gibt – im Wechsel mit den Schmand-Tupfern.