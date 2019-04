SV 09/35 : „HerzRasen“ sucht Unterstützer für Kunstrasenplatz

Die Umbauarbeiten im Eifgenstadion laufen auf Hochtouren. Schweres Gerät war auch am Montag im Einsatz. Foto: Tim Kronner

Wermelskirchen Der Sportverein 09/35 braucht dringend spendenwillige Paten für den Kunstrasenplatz im Eifgen. Die Arbeiten laufen dort auf Hochtouren.

Der Sportverein SV 09/35 steht vor einem wichtigen Kapitel in seiner Geschichte. Das Eifgenstadion wird in einen Kunstrasenplatz umgebaut – mit dem SV 09/35 als Hauptnutzer. „Obwohl wir mit Recht stolz auf den wunderbar gelegenen Naturrasenplatz sein durften, freuen wir uns nun auf den modernen Bedürfnissen entsprechenden Kunstrasen, der natürlich weiterhin in saftigem Grün erstrahlen wird“, sagt der Vorsitzende des Fördervereins, Henning Weber. Die neue Fußball-Leichtathletik-Arena werde sicher das neue Aushängeschild des Traditionsvereins. Nicht nur für die Fußballmannschaften, sondern auch für Leichtathleten und den Schulsport werde die Anlage einen deutlichen Mehrwert darstellen. Insbesondere dem Nachwuchs solle der neue Platz die ideale Grundlage für die Ausübung ihres Lieblingssports sein.