Hilfe für Brustkrebspatientinnen in Wermelskirchen : Herzkissen im Kampf gegen den Krebs

Wermelskirchen Einmal im Monat treffen sich fünf Frauen in der Nähstube von Monika Lüdemann und fertigen bunte Stoffkissen für Brustkrebspatientinnen. Die Kissen spenden nicht nur Trost, sie lindern auch Schmerzen. Die Frauen wissen, wovon sie reden.

Kaum war sie wieder zu Hause, wählte sie die Nummer, die sie ebenfalls auf der kleinen Grußkarte gefunden hatte – um sich zu bedanken. Und dabei traf sie dann auf Grete Antons. Die hatte selbst einmal in einem dieser Krankenbetten gelegen, kannte den Kampf gegen den Brustkrebs. Und als die beiden Frauen miteinander ins Gespräch kamen, bot Silvia Vieten ihre Hilfe an. „Das war mir ein Bedürfnis“, sagt sie heute. Und so saß sie schließlich in der gemütlichen Runde in der Nähstube unterm Dach von Monika Lüdemann – mit vier anderen Frauen.