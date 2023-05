Vatertag in Wermelskirchen „Herrentour“ zieht mit neuem, riesigem Bollerwagen los

Die Bierdosen liegen in den gut isolierten Schubladen bei vier Grad. Die Gasflaschen sind voll und bedienen den großen Grill mit Energie. Und in den Kanistern unter der Oberfläche warten die Zutaten für bunte Longdrinks auf ihren Einsatz. „Es kann losgehen. Die Vorfreude ist groß“, sagt Christian Dannenberg und blickt auf den stattlichen Wagen in der Garage in Eipringhausen. Wochenlang haben Christian Dannenberg und Christian Koss gemeinsam gebaut und getüftelt und mit den vielen Männern ihrer Herrentour Ideen geteilt. Entstanden ist ein stattlicher Nachkomme des klassischen Bollerwagens – 2,20 Meter lang, 1,25 Meter breit und 1,10 Meter hoch. „Er dürfte ungefähr so viel wiegen wie ein Smart“, sagt Dannenberg.