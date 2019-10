Karneval in Dabringhausen : Festausschuss präsentiert beim Herbstfest neues Dreigestirn

Dabringhausen Das Motto der Regenten, die am Samstag, 16. November, in der Mehrzweckhalle Dabringhausen ihre Proklamation erleben, steht bereits fest: „Dorfkinder, dat simmer... für immer!“

Im Dabringhausener Dorf „pfeifen“ die närrischen Spatzen bereits einige Namen spekulierend von den Dächern, am kommenden Sonntag, 13. Oktober, gibt der Dawerkuser Festausschuss offiziell bekannt, wer das neue Dreigestirn in der Karnevalssession bilden wird. Das Motto der Regenten, die am Samstag, 16. November, in der Mehrzweckhalle Dabringhausen ihre Proklamation erleben, steht bereits fest: „Dorfkinder, dat simmer... für immer!“ Kein Geheimnis mehr ist ebenso, dass die Grunewalder in der kommenden Session 201920/20 das Dreigestirn stellen werden, denn die grün-weißen Karnevalisten blicken auf ihr 30-jähriges Bestehen zurück.