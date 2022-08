Herbstferienprojekt in Wermelskirchen : Noch Plätze frei für Zirkusspaß mit „Zapp Zarap“

So war es im vorigen Jahr: Schon am zweiten Tag hatten sich die Kinder in Artisten verwandelt. Foto: Theresa Demski Foto: Theresa Demski

Wermelskirchen Auch in diesem Jahr plant der Verein Radieschen in den Herbstferien ein Zirkusprojekt. Ort ist die Mehrzweckhalle Dabringhausen. Es gibt noch einige frei Plätze.

Vom 10. bis zum 15. Oktober veranstaltet der Verein Radieschen in der Mehrzweckhalle in Dabringhausen zusammen mit dem Zirkus „Zapp Zarap“ wieder eine spannende Projektwoche. Dank eines sehr gut erarbeiteten Hygienekonzeptes von „Zapp Zarap“ soll das Projekt bis zu 90 Kindern eine spannende und schöne Zeit bieten. Sollte sich die Coronasituation kurzfristig ändern, muss gegebenenfalls das Zirkusprojekt abgesagt werden, kündigt Birgit Ludwig-Schieffers vom Radieschen-Vorstand an: „Das wollen wir aber alle nicht hoffen.“

In der Projektwoche werden unter dem Motto „Kannst du nicht war gestern“ spannende und vielseitige Workshops angeboten. Von Akrobatik über Feuerkunst bis zum Drahtseilakt reicht das Programm. Neben dem Training mit den Elementen der Zirkuskunst werden neue Freundschaften geknüpft, Grenzerfahrungen gemacht, Hobbys entdeckt und Gemeinschaftssinn entwickelt. Die Show am Ende des Projekts ist für alle frisch gebackenen Artisten der Höhepunkt. Am Samstag, 15. Oktober, können die Kunststücke allen Eltern vorgeführt werden. Dabei können die Jungen und Mädchen zeigen, was in ihnen steckt: Sie jonglieren, sie zaubern und verzaubern, sie belustigen und sie bringen die knisternde Spannung mitten in das Publikum.