Vereinsleben in Wermelskirchen TuRa-Skatturnier endet mit einer kleinen Überraschung

Deswegen rief TuRa Pohlhausen vor rund acht Jahren das Skatturnier ins Leben – um eine liebgewonnene Tradition in Pohlhausen am Leben zu erhalten. „Früher wurde in der Wirtschaft gespielt“, erinnert der Geschäftsführer des Pohlhausener Sportvereins. Dort habe er auch selbst die Skat-Regeln kennengelernt. Viele Wirtschaften haben inzwischen die Tore geschlossen, in Pohlhausen wird weiter gestochen: sonntags und dienstags lädt TuRa zum Skatspielen ins Vereinsheim ein – und dreimal im Jahr zum Turnier.