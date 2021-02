Nachruf Herbert Pfeiffer : Ein großes Herz für die Kirchenmusik

Wermelskirchen Wenn Herbert Pfeiffer vor dem Posaunenchor stand, dann fühlte er die Musik. Dann wurden Melodien zum Lob Gottes. Am 30. Januar ist er im Alter von 90 Jahren gestorben.

30 Jahre dirigierte Herbert Pfeiffer den Evangelischen Posaunenchor, danach reihte er sich in die Gruppe der Musiker ein und übernahm die frisch gegründete Jungbläsergruppe. Die Musik blieb sein Element. Am 30. Januar ist Herbert Pfeiffer im Alter von 90 Jahren gestorben. Seine Spuren bleiben in Wermelskirchen sichtbar. Das gilt etwa für den Posaunenchor, dem er schon als 15-Jähriger beitrat und bis zum Schluss mit Rat und Tat treu blieb. Erst versuchte er sich an der Trompete, fand dann zur Klarinette. Er begeisterte auch Tochter Kerstin und Sohn Martin für die Musik. 1990 gab er den Dirigentenstab an Martin Weidner weiter, 2007 machte ihn der Chor zum Ehrenmitglied. Spuren hinterlässt er auch in der Schullandschaft: Als Mathelehrer und langjähriger Konrektor der damaligen Schwanenschule setzte er sich für Kinder und Jugendlichen und ihren Zugang zu Bildung ein.