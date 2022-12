Mit der Plattform nebenan.de Nachbarschaft in Wermelskirchen besser digital vernetzen

Im Februar 2023 ist es so weit: Neun Mieter mit Beeinträchtigung dürfen ihre neue Mietwohnung in dem neuen Wohnprojekt am Schwanen des Gemeinnützigen Bauvereins, an der auch die Evangelische Stiftung Hephata Wohnen beteiligt ist, beziehen. Und Hephata-Regionalleiter Andreas Willinghöfer hat eine Idee, um die neuen Mieter direkt in der neuen Nachbarschaft zu vernetzen. „Wir möchten durch eine digitale Nachbarschaft Menschen in Verbindung bringen“, sagt Willinghöfer.