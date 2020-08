Kommunalwahl in Wermelskirchen : „Die Wünsche der Menschen umsetzen“

Wermelskirchen Für Henning Rehse von der Wählergemeinschaft WNKUWG ist wichtig, „den Menschen nicht in Politikersprache erklären zu wollen, wie die Welt funktioniert“.

Geboren am 24. Juli 1962 in Wermelskirchen

Rehse In die städtische Infrastruktur, seien es Schulen, Kindergärten, Sportanlagen, Kinderspielplätze. Die Nutzer sollen sich dort, wo sie oftmals beträchtliche Zeit verbringen wohl fühlen. Auch die öffentliche Hand muss sich das Prinzip „Eigentum verpflichtet“ zu eigen machen und etwas an ihrem Besitz tun. Zudem muss die Stadt deutlich mehr in die Grünflächenpflege, seien es die Friedhöfe, die Parkanlagen oder einfach nur das Straßenbegleitgrün investieren.

Rehse Ob konstruktive Arbeit möglich ist, hängt weniger von der Zahl der Gruppierungen als der sie führenden Menschen ab. Bei den derzeit auch schon 9 politischen Richtungen im Rat gab es für mich in jeder Gruppierung mindestens einen Ansprechpartner, mit dem es menschlich passte, was Gespräche deutlich erleichtert hat.

Rehse Wir betrachten CDU, FDP und BüFo als unsere natürlichen politischen Partner. Zur SPD wie auch den Linken gibt es Schnittmengen im sozialen Bereich. Mit den Grünen sind die Schnittmengen vorsichtig ausgedrückt sehr überschaubar. Und was die anderen Gruppierungen angeht, werden wir zunächst einmal genau beobachten, wer da eigentlich für was steht…

Rehse Den Menschen zuhören, was sie bewegt, welche Ideen sie haben, welche Sorgen sie umtreiben. Den Menschen nicht in Politikersprache sofort erklären, was sie wie falsch sehen, nicht wissen, einen Denkfehler begehen etc. und nicht sofort oberlehrerhaft erklären, wie die Welt funktioniert… In verständlicher Sprache mit den Menschen sprechen… Teilnahme in Form von Umfragen zu kommunalen Themen ermöglichen… Den Bürgerwillen umsetzen…