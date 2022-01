Aufruhr um Wermelskirchener Politiker Henning Rehse : „Das habe ich nie geschrieben“

Wermelskirchen Ratsmitglied Henning Rehse soll auf Telegram in einer Gruppe namens „Widerstand Wermelskirchen“ zur Abschaltung einer Internetseite aufgerufen haben. Der Freie Wähler-Fraktionsvorsitzende bestreitet das. Er habe die App gar nicht installiert.

Die Aufregung in den Sozialen Medien in Wermelskirchen ist groß: Es geht um einen Post, den angeblich Henning Rehse, Ratsmitglied und Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler, verfasst haben soll – in dem Messenger-Dienst Telegram, in einer Gruppe von Corona-Leugnern namens „Wermelskirchen Widerstand“. Dort hatte ein Nutzer mit dem Namen „Rehse“ dazu aufgerufen, die Internetseite Forum Wermelskirchen „abzuschalten“, die von dem Wermelskirchener Wolfgang Horn betrieben wird. Wörtlich lautete die Nachricht: „1000 Euro für den, der Horns Drecks-Blog ‚abschaltet‘!“.

Die Empörung über diese Forderung ist groß. Verlinkt war ein Beitrag des Forums Wermelskirchen, in dem die sogenannten Montags-Spaziergänger aufgefordert werden, sich nicht an die Seite von Rechtsgesinnten zu stellen und sich über die Impfung gegen das Coronavirus zu informieren. Wie kommt ein Ratsmitglied dazu, so etwas zu schreiben? Das fragen sich viele Wermelskirchener. Und auch Henning Rehse – der echte Henning Rehse – ist empört. Darüber, dass sich offenbar jemand seines Namens bemächtigt hat. „Dass ich zu Wolfgang Horn, dem Betreiber des Blogs, kein gutes Verhältnis habe, wissen viele“, sagt Rehse. Doch so einen Post würde er niemals verfassen. „Ich habe kein Telegram, ich distanziere mich deutlich von dem Inhalt der Aussage, und noch dazu wäre ich bestimmt nicht so blöd, unter meinem Namen derartiges zu schreiben,“ sagt Rehse. Er sei gerade im Urlaub und wisse noch nicht, wie er dagegen vorgehen werde, dass ihn jemand auf diese Weise wohl absichtlich diffamieren wolle. Dass im Benutzerkonto des Telegram-„Rehse“ die aktuelle, richtige Telefonnummer des echten Rehse hinterlegt ist, hält letzterer für einen Manipulationsversuch. „Ich habe keine Ahnung, wie Telegram funktioniert oder was auf dieser Plattform alles mit ausreichend krimineller Energie möglich ist“, sagt Rehse. „Ich kann nur versichern: Der Post ist nicht von mir.“