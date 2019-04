Stadt verspricht Säuberung : Politiker reinigt die Rinnsteine

Wermelskirchen Wer Grundsteuer zahlt, zahlt auch für die Straßenreinigung. Dieser Pflicht kommt die Stadt aber nicht gut genug nach, findet Kommunalpolitiker Henning Rehse und griff kurzerhand selbst zur Harke.

Mit der Kritik wolle er aber nicht die Stadtverwaltung, sprich den Bauhof und die Grünflächenfläche, angreifen, betont Rehse. Ihm sei durchaus bewusst, welche großen Flächen die Mitarbeiter zu bewältigen habe. Es werde immer viel von der Stadt gefordert, ohne dass die Politik das erforderliche Personal genehmige. „Ich habe mich geärgert, dass der Stadtrat dem Bürgermeister die Stellen gestrichen hat“, sagt Rehse. Er erinnert an die Diskussion über den Stellenplan, der 30 neue Stellen bei der Stadt umfasste, die Ratsmehrheit aber fünf Stellen strich – darunter auch eine Stelle für die Grünflächenpflege. Die WNKUWG unterstütze hingegen ausdrücklich in bestimmten Bereichen die Personalanforderungen der Fachämter.

Auch die Pflanzbeete solle die Stadt auf einem Mindeststandard pflegen, fordert Rehse. Er griff selbst zu Besen und Schaufel, um den Rinnstein zu säubern. „Rund 100 Liter Grünzeug und Kehricht fielen an, die habe ich dann zum Bauhof gefahren, bezahlt habe ich dafür aber nicht.“ Nachdem sich Rehse an die Stadt gewandt und Fotos vom Missstand gemailt hatte, reagierte Thomas Marner, Technischer Beigeordneter, prompt. „Aufgrund der großen Fläche unseres Stadtgebietes haben wir immer mal wieder an einigen Stellen derartige Missstände“, räumte er ein. Er sichere zu, dass diese in den nächsten Wochen und Monaten sukzessive beseitigt werden – auch an der Goethestraße.