In der Kattwinkelschen Fabrik Schnellsprecher Hennes Bender witzelt im Darkroom Wermelskirchen

Das dicke Ende kommt – am Anfang. Schnellsprecher-Comedian Hennes Bender betrat am Donnerstagabend die Bühne in der Kattwinkelschen Fabrik zu den bombastischen Klängen von Frank Sinatras „My Way“ – eigentlich einem klassischen Rausschmeißer. „Ich habe mir gedacht, dass ich das diesmal direkt am Anfang mache, dann haben wir es alle hinter uns und müssen nicht den ganzen Abend drauf warten.“ Ruhrpott-Pragmatismus der Marke Bender.