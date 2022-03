Naturschutz in Wermelskirchen : Kröten sind wichtig für die Natur

Wermelskirchen Der Startschuss für den Aufbau des Amphibienzauns im Eschbachtal ist gefallen.

Mit fünf Helfern kamen dann doch nicht so viele Aktive wie erhofft. Deshalb geht das Aufstellen des Amphibienzauns im Eschbachtal unterhalb des Tierheims in den kommenden Tagen weiter. „Immerhin haben wir zwei Teilstücke geschafft“, berichtet Ulrich Schott von der Wermelskirchener Ortsgruppe des Rheinisch-Bergischen Naturschutzvereins (RBN), unter dessen Federführung die alljährliche Arbeit erfolgt.

Wie wichtig die Arbeit ist, zeigen die Zahlen, die der RBN in den vergangenen Jahren gesammelt hat. Konnten die ehrenamtlichen Amphibienschützer noch in 2004 eine Höchstzahl von 2200 geretteten Tieren verzeichnen, ging diese Zahl in den vergangenen Jahren kontinuierlich um 300 bis 400 pro Jahr zurück – 2021 waren es nur noch 740. „Die mehreren warmen Sommer in Folge haben den Bestand zusammenbrechen lassen“, beschreibt Schott die Situation: „Das ist ein nicht unerheblicher Ausfall im Gefüge der Natur, denn die Kröten sind ja auch ein wichtiger Bestandteil in der Nahrungskette.“