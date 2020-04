Corona-Zeiten in Wermelskirchen : „Helfen statt Hamstern“ für Mittagstisch

Ann-Katrin (21) von der „Bowl Church“ bei der Brötchenausgabe. Derzeit kommen mehr Menschen als vor Corona. Foto: Angelique Frowein

Wermelskirchen Das Evangelisch Freikirchliche Sozialwerk hat drei Ausgabetage für Bedürftige. Angesichts der Corona-Krise hat sich die Arbeit der Ehrenamtlichen stark gewandelt.

Angelique Frowein hält vor dem Gemeindezentrum der Evangelisch Freikirchlichen Gemeinde (GZD) in Dabringhausen und lädt Nudeln, Konserven, Klopapier und Getränke ins Auto. Alles sind Spenden für den Offenen Mittagstisch. Da fährt auch schon das Auto eines älteren Ehepaars aus der Gemeinde vor und bringt noch einen Karton mit Lebensmitteln: Nudeln, Soßen und Konserven. Das Vorstandsmitglied des Evangelisch Freikirchlichen Sozialwerks und das Ehepaar begrüßen sich kurz – aber auf Abstand. „Das kurze Gespräch tut gut, denn wie überall ist auch unsere Gemeinde geschlossen. Treffen finden online statt“, sagt sie. Denn seit Corona werden Begegnungen anders und seltener.

Das betrifft auch die sozial diakonische Arbeit im Rahmen des Vereins Evangelisch Freikirchliches Sozialwerk, berichtet Frowein. Wie kann man eine Arbeit in Zeiten von Corona weiter gestalten, in der es bisher doch immer um die Nähe zum Menschen ging? Wie geht das jetzt, wo Nähe und Kümmern scheinbar ganz neu buchstabiert werden müssen? Im Jugendcafé am Markt, wo die Türen normalerweise fast täglich für Jugendliche offen stehen, hat der Verein dringende Renovierungsarbeiten durchgeführt. Angelique Frowein: „Beziehungen zu Besuchern und Mitarbeitern finden seit Wochen vereinzelt online statt. Wir freuen uns, wenn sich das ändern darf, denn unser soziales Netzwerk heißt eigentlich Tresen. Und der ist ziemlich leer…“

Info Spenden und Lebensmittel benötigt Was Der offene Mittagstisch ist weiterhin auf Lebensmittel oder Geldspenden angewiesen, um die Arbeit leisten zu können. Wo An folgenden Sammelstellen kann jeder Lebensmittelspenden (Konserven, Getränke, Hygieneartikel, Pasta, Soßen etc.) abgeben: ▶ Schreinerei Riedesel, Neuenweg 64 in Dhünn ▶ Familie Lissner, Sternstr. 10 in Wermelskirchen ▶ GZD, Auf der Huhfuhr 10 in Dabringhausen Kontakt Rückfragen an team@your-juca.de oder Andre Frowein, JUCA, Tel. 0171 3563282.

Die andere Arbeit, die schon seit 2002 vom Verein getragen wird, ist der Offene Mittagstisch. Hier erhalten Bedürftige in coronafreien Zeiten eine warme Mahlzeit, Brot und Gebäck. Alle zwei Wochen findet ein Samstagsfrühstück mit Gelegenheit zum Gespräch statt. Dietmar Faber, Mitarbeiter am Offenen Mittagstisch, meint: „Wir sind eine wichtige Anlaufstelle für unsere Besucher. Hier erleben sie Gemeinschaft, einen geregelten Ablauf und bekommen eine warme Mahlzeit, die sie zusammen vor Ort einnehmen.“ Viele der Besucher haben psychische Probleme oder sind stark abhängig von Alkohol und anderen Drogen. Sie gingen selten zu Einrichtungen wie der Tafel, weil sie die Berechtigungsscheine oft nicht beantragen könnten. Manche seien wohnungslos. Vorstandsmitglied Frowein: „Auch in den Wochen der Kontaktbeschränkung ist dieses Angebot nötig. Wie schon all die Jahre.“ Da die Mitarbeiter das warme Mittagessen, das von der Obi-Zentrale in Wermelskirchen gespendet wird, nun nicht mehr ausgeben dürfen, entsteht die gemeindeübergreifende Aktion „Helfen statt Hamstern“. Lebensmittelsammelstellen sind an verschiedenen Stellen in Wermelskirchen und Umgebung eingerichtet worden. Vorstandsvorsitzender Uli Abels mahnt: „Gerade jetzt müssen wir Christen weiterhin für die Bedürftigen da sein. Aber wir müssen auch unsere Mitarbeiter und die Besucher schützen.“ Denn viele seien bereits in der Phase ihres Lebens angekommen, die man als Risikogruppe bezeichnet.

Das reduzierte Mittagstisch-Team beschränkt die Ausgabestelle auf drei Tage die Woche, holt junge Leute „mit ins Boot“. Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen der „Bowl Church“ aus Buchholzen brachten sich schon Wochen vor der Corona-Pandemie in die Arbeit mit ein und stehen auch jetzt zur Verfügung. Sie entlasten, packen Lebensmittel und sorgen für einen reibungslosen Ablauf in der Ausgabe, berichtet Frowein. Je zwei Jugendliche sind momentan mittwochs und freitags dabei. Jeden Montag, Mittwoch und Freitag erfolgt die Ausgabe ab 13.30 Uhr an der Thomas-Mann Straße 4. Die Ausgabe endet, wenn alle Besucher etwas erhalten haben. Es sind immer mindestens zwei Mitarbeiter vor Ort, die vorsortieren und am Ende für die Ausgabe zuständig sind. Die Besucher zeigen auf die Lebensmittel, die sie haben möchten – und die Mitarbeiter, die mit Mundschutz und Handschuhen arbeiten, packen alles ein. Angelique Frowein: „Es ist etwas anderes als gemeinsam zu essen, einander beizustehen, aber es ist etwas, was gerade geleistet werden kann und die Bedürftigen mit dem Nötigen für den Alltag versorgt.“