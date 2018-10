Wermelskirchen: Hegering trifft sich mit der CDU zum Austausch

Hegering regt Hundewald an

Wermelskirchen Die CDU Wermelskirchen hat sich mit dem Vorstand des örtlichen Hegerings zum Austausch getroffen.

Im Mittelpunkt der Diskussion standen die aktuelle Jagdpolitik sowie die Belange des Natur- und Wildschutzes. Vom Vorstand des Hegerings gab es Lob für die neue schwarz-gelbe Landesregierung, denn das neue Landesjagdgesetz habe vor allem die Jäger bei der bürokratischen Arbeit entlastet, berichtete Christian Klicki (CDU). Der Vorsitzende des Hegerings, Norbert Drekopf, mahnte, dass sich alle betroffenen Institutionen gegen die Schweinepest rüsten müssen. Durch einen möglichen Ausbruch der Pest in der Region könnten betroffene Landwirte in Existenzängste geraten. Des Weiteren bestehe die Gefahr, dass Jäger und weitere Nutzer des Waldes von Nutzungsuntersagungen beeinträchtigt werden.

Um die Belange des Umweltschutzes in Wermelskirchen zu fördern, vereinbarten beide Gruppierungen, dass sich die Kommunalpolitik für weitere Aufklärungsmaßnahmen einsetzen soll. Angeregt wurden entsprechende Hinweisschilder in Naturschutzgebieten. Die CDU versprach, die Idee des Hegerings zu prüfen, ob die Einrichtung eines Hundewaldes möglich ist, wo in einer umzäunten Fläche Hunde freilaufen können.