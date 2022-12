Wermelskirchen Haushaltssicherung formell beendet, Vorsicht gefordert

Die Kommunalaufsicht hat mit Verfügung vom 13. Dezember 2022 mitgeteilt, dass die Stadt Wermelskirchen die Haushaltssicherung verlassen kann. Das bestätigt die Stadtverwaltung. Seit 2012 war die Stadt im Haushaltssicherungskonzept (HSK) und konnte sich wegen des verordneten Sparkurses keine großen Sprünge leisten. Trotz dieser guten Nachricht mahnt Bürgermeisterin Marion Lück die Politik eindringlich zum Sparen und zur Haushaltsdisziplin. Denn: „Wir dürfen nicht vergessen, dass die Stadt genauso wie die Bürger durch die Inflation und die Energiekrise deutlich höhere Kosten zu tragen haben, als in den Jahren zuvor. So wie die Bürger sparen müssen, so müssen wir es genauso tun. Auch, um insbesondere unnötige Steuererhöhungen für die privaten Haushalte und die Gewerbetreibenden zu vermeiden.“