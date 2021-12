Wenig Diskussionsbedarf auf letzter Ratssitzung in 2021 : Haushalt mit Millionen-Überschuss in Wermelskirchen

Wermelskirchen Viele Gewerbesteuereinnahmen sind ein Hauptgrund für den gesunden Haushalt. Auch deutlich geringereCorona-Kosten als zunächst veranschlagt, sorgen für ein Plus in der Stadtkasse.

Gute Nachrichten aus der Kämmerei bekam der Stadtrat auf seiner letzten Sitzung im zu Ende gehenden Jahr. „Es ist weiterhin von einem positiven Ergebnis auszugehen“, stellte Stadtkämmerer Dirk Irlenbusch fest. Demnach rechnet die Verwaltung mit einem Überschuss von etwa 3,7 Millionen Euro die am Jahresende auf der Haben-Seite des Stadtsäckels stehen. Wie Irlenbusch kommentierte, fielen die Corona-Kosten deutlich geringer als erwartet aus: „So sieht das aktuell, Stand heute, aus.“ Hauptgrund für den gesunden Haushalt: Sprudelnde Gewerbesteuereinnahmen. Damit geht jedoch auch ein Wermutstropfen einher, wie der Stadtkämmerer ausblickte: „Wir planen für das kommende Jahr mit 18,4 Millionen Euro, die wir an den Kreis abführen müssen. Wegen der höheren Einnahmen aus der Gewerbesteuer würden bei gleichbleibender Höhe der Kreisumlage dafür in 2023 schon 23,1 Millionen Euro anfallen.“ Ausgangspunkt war der Bericht zur finanziellen Lage der Stadt mit Buchungsstand zum 30. September, also ein Drei-Viertel-Ansatz auf das Gesamtjahr gesehen. Seit der Einführung der „Corona-Haushalte“, bei denen pandemiebedingte Kosten vom Standard-Haushalt isoliert werden können, ist dieser Quartalsbericht der Kämmereien verpflichtend. Ohne Widerspruch nahm der Stadtrat diese Ausführungen zur Kenntnis und zeigte sich darüber hinaus wenig diskussionsfreudig. Die Themen der 28 Punkte starken Tagesordnung der öffentlichen Sitzung waren bereits in den Ausschüssen beraten worden (wir berichteten), entsprechend handelte der Stadtrat diese mit zumeist einstimmigem Votum ab. Lediglich bei der Ausweisung der Wohngebiets „Hoffnung/Vorderhufe“ stimmten die Grünen dagegen, was dem mit deutlicher Mehrheit der anderen Stadtratsmitglieder gefassten Beschluss keinen Abbruch tat.