Corona in Wermelskirchen : Hausärzte ziehen sich aus der öffentlichen Impfung zurück

Wermelskirchen Der Rheinisch-Bergische Kreis impft montags bis samstags von 10 bis 18 Uhr im Rathaus. Am Samstag ist eine Aktion zur Kinderimpfung. Ärzte impfen weiter in ihren Praxen.

Rund 2500 Impfungen wurden in dieser Zeit vorgenommen, rechnete Dr. Christian Meyer hoch. „Das sind etwa zehn Prozent der erwachsenen Bevölkerung.“

Die Hausärzte waren im November eingesprungen, weil es die Kreisverwaltung zu diesem Zeitpunkt nicht geschafft hatte, auch im Nordkreis eine stationäre Impfstelle einzurichten. Das Impfmobil war immer gut gefragt, reichte aber nicht aus. In den Arztpraxen nahmen die Impfnachfragen zu diesem Zeitpunkt stark zu.

„Die Nachfrage in unserer Impfstelle hat mit der Einrichtung der stationären Kreis-Impfstelle deutlich nachgelassen“, berichtet Meyer. Die Hausärzte seien sich einig gewesen, dass man „keine Konkurrenz zum Kreis“ aufbauen wolle. Dazu fehle dann auch die Kapazität.

Der Unterschied zur Kreis-Impfstelle war immer klar: Während jeder ohne Termin freitags und samstags zu den Hausärzten ins Rathaus kommen konnte, muss man sich für das Impfen in der Kreis-Impfstelle einen Termin online buchen. Meyer: „Die Hausärzte impfen natürlich in ihren Praxen weiter ihre Patienten und auch alle, die dort geimpft werden wollen.“

Eigentlich wollten die Hausärzte noch einmal Kinder impfen. Doch das bietet jetzt am Samstag, 8. Januar, 10 bis 18 Uhr, der Kreis in der Telegrafenstraße 29-33 an. Die Impfaktion ist für Kinder von fünf bis elf Jahren. Eine Impfung ohne Termin ist nicht möglich. Interessierte können Termine über das Online-Tool des Kreises unter https://www.rbk-direkt.de/impfung-covid-19.aspx vereinbaren. Bei der Organisation der Kinder-Impfaktionen wird die Koordinierende Covid-Impfeinheit (KoCI) des Kreises von der Johanniter-Unfall-Hilfe unterstützt.