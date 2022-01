Soziokulturelles Zentrum in Wermelskirchen : Haus Eifgen feiert fünf Jahre Kultur

Soziokulturelles Zentrum in Wermelskirchen

Wermelskirchen Mit einem ausgedünnten Programm startet die Kulturinitiative ins Jahr 2022. Der Musikertreff im „Eifgen-Musikclub“ soll donnerstags einiges auffangen. Trotzdem wird ein buntes Angebot präsentiert.

Das Haus Eifgen hat jetzt ein Programm für die ersten beiden Monate vorgelegt. Der Januar ist – durch verschiedene Absagen – erheblich ausgedünnt, wobei mit dem neuen „Eifgen-Musikclub“ versucht werden soll, die Lage aufzufangen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Samstag, 5. Februar (20 Uhr) – fünf Jahre Kultur in Haus Eifgen. Die Kulturinitiative Wermelskirchen feiert den fünften Kultur-Geburtstag – Motto: Auf die nächsten fünf Jahre – mit einem Jubiläums-Wochenende. Zum Eröffnungskonzert gibt es „The Heart & Soul Brothers Show“ mit Blues, Soul, R&B sowie Gospel, sind sie doch im Auftrag des Herrn unterwegs. Ihr Tour-Motto: „Es sind 106 Meilen nach Chicago, es ist dunkel, und wir tragen Sonnenbrillen!“ Eintritt 25 Euro (ermäßigt 15 Euro), Vorverkauf 20 Euro (15 Euro ermäßigt) – www.remscheid-live.de/?389820.

Sonntag, 6. Februar (11 bis 18 Uhr) – fünf Jahre Kultur in Haus Eifgen. Am 5. Februar 2017 haben die KultIn-Initiatoren wir das Haus Eifgen wieder eröffnet mit dem Ziel, ihre Blues- und Jazz-Sessions fortzuführen, die bis dahin im Bistro der Kattwinkelschen Fabrik stattgefunden hatten. Der Rückblick nach fünf Jahren erstaunt: Mit über 300 Vereins-Mitgliedern, der Gründung der Kulturhaus Eifgen eG, über 500 Veranstaltungen mit insgesamt gut 35.000 Besuchern hat die Initiative das Haus binnen kürzester Zeit zu einem soziokulturellen Zentrum umgestaltet, das sich als Begegnungsstätte für alle Gesellschaftsschichten, Vereine, Initiativen und natürlich das Konzertpublikum weit über die Stadtgrenzen hinaus etabliert hat.