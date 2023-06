Kultur in Wermelskirchen Haus Eifgen bekommt „Zertifikat Soziokultur“

Und genau das ist es dann. Eine Leistungsschau. Denn geleistet wird im Haus Eifgen seit nunmehr sieben Jahren jede Menge. Und auch wenn der Beginn als Soziokulturelles Zentrum erst mit der Corona-Pandemie zusammengefallen ist, also deutlich jüngeren Datums ist, geht es doch um alles, was das Haus ausmacht, ausgemacht hat und auch weiterhin ausmachen wird. Dazu gehört natürlich auch die Musik, die vom Ehrenvorsitzenden Michael Dierks am Klavier und Till Brandt am Kontrabass immer wieder zwischendurch geboten wird, aber auch in Form der Konzertfotos von Hilmar Brunow per Beamer zu sehen ist. Aber dazu gehört auch die deutlich gemachte Liebe zum Verein - die der neue Vorsitzende Adrian Kunitz in einer ministerial gestellten Aufgabe in Gedichtform vorträgt.