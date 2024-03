Vereinsleben in Wermelskirchen „Initiative 84“ zeichnet „Sportler des Jahres“ aus und wählt den Vorstand

Urkunden gab es unterdessen für treue Vereinsmitglieder: Ylva Krause wurde ebenso für zehn Jahre Mitgliedschaft ausgezeichnet wie Barbara und Peter Hanke. Mit viel Applaus bejubelte das Publikum die Jubilare. Begeisterte Zustimmung fanden auch die Vorstandsmitglieder, die sich anschließend zur Wiederwahl stellten: Ursula Kasper wurde in Abwesenheit als Vorsitzende bestätigt. Auch die Wahl der Finanzverwalterin stand auf der Tagesordnung: Einstimmig wurde Christiane Distel in ihrem Amt bestätigt. Als neuen Beisitzer wählten die Mitglieder schließlich Thorsten Behnke in den Vorstand.