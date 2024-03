Vereinsleben in Wermelskirchen TuRa Pohlhausen freut sich über positive Entwicklung

Andererseits habe sich der Verein auch sportlich positioniert – samt neuem Fan-Schal. „Wir haben jetzt wieder einen Namen im Fußball in der Region“, stellte der kommissarische sportliche Leiter Eusebio Gracia fest. Die erste Mannschaft steht an der Tabellenspitze der Kreisliga B. „Wir können hoffentlich bald den Aufstieg feiern“, berichtete er. Über Jahrzehnte hatte der Verein von der Rückkehr zu sportlichen Erfolgen geträumt. „Wir arbeiten hart dafür“, so Gracia.