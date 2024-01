Einzelhandel in Wermelskirchen Zählscheine sorgen für glückliche Gewinner

Insgesamt acht der zehn Gewinne finden am Samstagmorgen einen neuen Besitzer – der Weinkühlschrank und der Gutschein vom Bauzentrum Tönnes wurden nicht abgeholt. Die anderen Preise haben aber rund um die Weihnachtstage für viel Freude in den Wermelskirchener Wohnzimmern gesorgt. Das gilt zum Beispiel für Helge Kost, der das iPad gewonnen hat. „Jetzt kann ich die Bergische Morgenpost endlich auf dem Tablet lesen“, erzählt er gut gelaunt. Es sei das erste Mal, dass er so einen wertvollen Gewinn für sich verbuchen könne. „Ich habe beim Juwelier Koch ein Weihnachtsgeschenk gekauft“, verrät er, „da habe ich meinen ganzen Stapel Zählscheine bekommen. Und einer hat mir besonders viel Glück gebracht.“ Wo Brigitte Keller ihr Gewinnerlos bekommen hat, kann sie nicht mehr nachvollziehen: „Ich hatte einen großen Stapel Zählscheine“, sagt sie. Eines der kleinen Lose brachte ihr einen kulinarischen Gutschein im Wert von 1000 Euro für das Restaurant „Zum Schwanen“, das „Katt Bistro“, das „Grillbarhaus Delante“ und den „Bergischen Löwen“ ein. „Mit so einem Gutschein machst du dir Freunde“, sagt sie am Samstagmorgen und lacht. Auch die Dame, der Stefan Rojewski den Fashiongutschein für einen Einkauf in seinen Geschäften überreicht, wird wohl das ganze Jahr etwas von dem Gewinn haben.