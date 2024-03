Kirchliche Arbeit in Wermelskirchen Hauptamtliche Verstärkung für Jugendarbeit gesucht

Anna Voß kommt gerade mit Bahn und Bus aus Düsseldorf. Die Vorsitzende des CVJM in Wermelskirchen hat einen langen Weg hinter sich, samt Verspätungen und Wartezeiten. „Ich studiere und lebe in Düsseldorf“, erzählt sie. Aber regelmäßig macht sie sich auf den Weg zurück nach Wermelskirchen, um in der Jugendetage an der Stadtkirche ehrenamtlichen Einsatz zu zeigen. Vieles liege hier auf den Schultern der Ehrenamtlichen, hat Anna Voß das Gefühl. „Diese Situation zehrt an unseren Kräften“, sagt sie.